Росія обстріляла Куп'янський район Харківщини (відео)

Військові рф вели обстріл двох населених пунктів на південному сході Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
«На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка (Куп’янського району)», - йдеться в зведенні Генштабу на 30 вересня.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.
Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, двадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили сім БпЛА, зокрема, п’ять - іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25.
Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили п’ять командних пунктів, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, один зенітний ракетний комплекс та вісім інших важливих об’єктів противника.
Нагадаємо, за добу 29 вересня ворог також здійснив обстріл в районах населених пунктів Ветеринарне, Соснівка, Стрілеча, Красне, Глибоке, Колодязне, Дворічна, Грушівка, Сенькове та Оскіл.
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