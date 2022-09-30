30.09.2022 07:30 Рита Парфенова

30 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У день Віри, Надії та Любові в Україні відзначають День усиновлення.





День усиновлення встановлено у 2008 році президентом Віктором Ющенком і вперше відзначався у 2009-му. Це національне свято прийомних батьків, опікунів, вихователів сімейних будинків дитячого типу, які прийняли під свою опіку дітей, які втратили рідні сім'ї.



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Також 30 вересня в Україні святкують Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотечна справа ще в Київській Русі розпочалася у монастирях. Пізніше залученням населення до друкованої культури зайнялася держава. На сьогоднішній день в Україні налічується близько 40 тисяч бібліотек. Серед провідних – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека України, Державна бібліотека України для дітей, Державна історична бібліотека України та інші.



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Ще одне гуманітарне свято – Міжнародний день перекладачів – також відзначається 30 вересня. Він заснований у 1991 році і приурочений до дня смерті Ієроніма Стридонського – перекладача латинською Старого та Нового Завіту. Одинадцять століть по тому його версія визнана офіційним латинським текстом Святого Письма (Вульгатою). Крім того, вважається, що Ієронім був творцем глаголиці.

Також цього дня

У 1452 році в Майнці Йоганном Гутенбергом надруковано першу книгу - Біблія.



1614 – між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запорожжі



1846 – Вільям Мортон, зубний лікар із Бостона, вперше застосував анастезію (ефір) при видаленні зуба у комерсанта Ебена Фроста. Це було перше вдале застосування ефіру у медичній практиці.



1928 – англійський мікробіолог А. Флемінг оголосив про винахід їм пеніциліну.



1929 – англійська служба Бі-Бі-Сі вперше провела телетрансляцію.



1944 – засновано Агентство Франс Прес (АFP) – одне з провідних інформаційних агенцій світу.



1946 – розпочав роботу Нюрнберзький трибунал у справі про нацистських злочинців.



1964 – народилася Моніка Белуччі, італійська актриса та модель. Популярність у кіно Беллуччі принесли такі фільми як «Дракула», «Малена», «Матриця: Перезавантаження» та «Матриця: Революція», «Пристрасті Христові», «Брати Грімм», «007: Спектр», «Через чумацький шлях», «Астерікс та Обелікс: Місія „Клеопатра“».



1975 – народилася Маріон Котіяр, французька актриса. Славу їй принесла роль у комедійному бойовику «Таксі», Маріон отримала «Сезара» за роль другого плану у картині «Довга заручини», а біографічна стрічка про Едіт Піаф «Життя в рожевому кольорі» (2007) принесла їй «Оскара» за найкращу роль.



1997 – католицька церква Франції публічно вибачилася перед євреями за те, що не подала голосу протесту проти нацистських злочинів у роки війни.



Іменини відзначають: Віра, Дмитро, Зіновій, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Мирон, Надія, Никодим, Олександра, Павло, Серафим, Софія.