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30.09.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

ПриватБанк у Харківській області відновив роботу ще одного відділення

ПриватБанк продовжує відновлення мережі у звільнених від окупації містах Харківської області.

ПриватБанк Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.
 
Повідомляється, що 30 вересня у місті Золочів Харківської області відновило роботу відділення ПриватБанку.
 
Раніше відновили обслуговування клієнтів на деокупованій території Харківщини відділення ПриватБанку в смт Барвінковому та Дергачах.
 
Також поступово відновлюється робота банкоматів та сервісу для терміналів “Готівка на касі”.
 
Нагадаємо, Нова пошта у жовтні запустить новий акційний тариф.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  харьков, приватбанк
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