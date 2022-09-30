30.09.2022 11:24 Рита Парфенова

Доставляють воду й продукти, розбирають завали: як рятувальники допомагають населенню на деокупованих територіях Харківщини

Зведений загон ДСНС виконує роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях Харквівської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Протягом доби 29 вересня рятувальники зведеного загону у м. Балаклія проводили роботи з деблокування обладнання котельні, а також обстеження та розбору покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку. Крім того, проводились роботи з пошуку пошкоджених підземних електромагістралей.



У м. Ізюм рятувальники зведеного загону проводили роботи з розбору завалів на газорозподільчій станції, телевежі, а також у триповерховій житловій будівлі.



Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 30 т води.



Крім того, співробітники Куп'янського районного управління ДСНС надали допомогу населенню на звільнених територій міста Куп'янська, які знаходяться за річкою Оскіл через зруйнований міст. Рятувальниками було власноруч перевантажено через річку біля 19 тон продуктових наборів.

Источник: ДУ ДСНС

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