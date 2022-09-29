29.09.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

Нова пошта у жовтні запустить новий акційний тариф

Українці можуть користуватися знижкою 30%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову Пошту.

Повідомляється, що кожної неділі до кінця жовтня можна відправляти посилки Новою поштою зі знижкою -30%. Вона діє виключно на доставку посилок до 30 кг у відділення, на адресу або до 20 кг у поштомат по всій країні. Кожен клієнт у цей день може відправити необмежену кількість пакунків та отримати знижку на доставку.

Як скористатися знижкою -30%:

оформити та відправити будь-яку посилку до 30 кг у неділю - 2, 9, 16, 23 та 30 жовтня.

Знижка на доставку доступна для всіх користувачів Нової пошти, у тому числі й для бізнес-клієнтів, які можуть поєднувати її зі своїми іншими знижками.

Зверніть увагу, що акційна ціна не діє на доплату за адресне обслуговування, комісію за оціночну вартість, пакування та на відправлення документів і вантажів від 30 кг.