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29.09.2022  14:30   Віталій Хінєвіч

Нова пошта у жовтні запустить новий акційний тариф

Українці можуть користуватися знижкою 30%.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову Пошту.
 
Повідомляється, що кожної неділі до кінця жовтня можна відправляти посилки Новою поштою зі знижкою -30%. Вона діє виключно на доставку посилок до 30 кг у відділення, на адресу або до 20 кг у поштомат по всій країні. Кожен клієнт у цей день може відправити необмежену кількість пакунків та отримати знижку на доставку.
 
Як скористатися знижкою -30%:
 
  • оформити та відправити будь-яку посилку до 30 кг у неділю - 2, 9, 16, 23 та 30 жовтня.
Знижка на доставку доступна для всіх користувачів Нової пошти, у тому числі й для бізнес-клієнтів, які можуть поєднувати її зі своїми іншими знижками.
 
Зверніть увагу, що акційна ціна не діє на доплату за адресне обслуговування, комісію за оціночну вартість, пакування та на відправлення документів і вантажів від 30 кг.
 
Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта
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