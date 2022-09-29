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29.09.2022  14:10   Віталій Хінєвіч

У Харківській області призначали додаткові приміські поїзди

Для покращення обслуговування пасажирів внесені зміни в розклад руху приміських поїздів регіональної філії «Південна залізниця» сполученням Харків – Дергачі – Харків.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що 30 вересня приміський поїзд № 6011 вирушатиме зі станції Дергачі о 06.02 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 06.40.
 
Також, на прохання пасажирів, враховуючи їх графік роботи, змінили ранкові рейси.
 
Так, приміський поїзд № 6002/6001 відправлятиметься з Харкова о 06.10 (замість 06.45), прибуватиме до Дергачів о 06.47 (замість 07:22). Зворотно зі станції Дергачі вирушатиме о 07.07 (замість 07:42) та прибуватиме до Харкова о 07.45 (замість 08:20). Приміський поїзд № 6004/6003 відправлятиметься зі станції Харків-Пасажирський о 08.20 (замість 08.40), прибуватиме до Дергачів о 08.57 (замість 09:18). Зворотно зі станції Дергачі вирушатиме о 09.17 (замість 09.38) та прибуватиме до Харкова о 09.55 (замість 10.16).
 
З розкладом руху поїздів можна ознайомитися на сайті регіональної філії «Південна залізниця», а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій. Нагадаємо, приміські поїзди за маршрутом Харків – Дергачі почали курсувати 19 вересня.
 
Нагадаємо, у Харківській області змінили розклад руху приміських поїздів.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезда
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