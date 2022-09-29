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29.09.2022  13:50   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники запланували значні обсяги робіт на водоводах

Фахівці проведуть роботи у житлових районах.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що 29 вересня, 25 ремонтних бригад комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» відновлюють 14 позаштатних ситуацій на зовнішніх мережах.
 
Значні  обсяги робіт заплановано у Салтівському, Київському та Шевченківському районах міста.
 
28 вересня аварійники ліквідували 12 поривів на мережах та відремонтували 11 оглядових колодязів. Зокрема, бригади Салтівського району відреставрували 2 технічно зношені ділянки трубопроводів, відновили три введення в будинки - по пр. Героїв Харкова, пр. Трактобудівників і вул Валентинівській та упорядкували оглядовий колодязь.
 
Нагадаємо, у Харківській області відновлюють газопостачання.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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