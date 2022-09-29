29.09.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновлюють газопостачання

Фахівці завершили відновлення газової інфраструктури у деяких населених пунктах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що АТ «Харківгаз» завершило відновлення інфраструктури та підключає газ у деокупованому Слатине, Черкаській Лозовій та прифронтовому Барвінкове.

Протягом останніх двох днів природний газ отримали більше тисячі родин.

Одночасно тривають заміни знищених ворогом об‘єктів критичної інфраструктури в Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах.

В Ізюмі газовики обстежують і ремонтують газопроводи високого тиску, які забезпечують постраждале місто природним газом. Це перший масштабний етап робіт, який необхідно виконати для відновлення газопостачання.

Нагадаємо, піротехніки розмінували більше 10 гектарів харківської землі.