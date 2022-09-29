29.09.2022 11:45 Віталій Хінєвіч
У Харківській області відновлюють газопостачання
Фахівці завершили відновлення газової інфраструктури у деяких населених пунктах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на АТ "Харківгаз".
Повідомляється, що АТ «Харківгаз» завершило відновлення інфраструктури та підключає газ у деокупованому Слатине, Черкаській Лозовій та прифронтовому Барвінкове.
Протягом останніх двох днів природний газ отримали більше тисячі родин.
Одночасно тривають заміни знищених ворогом об‘єктів критичної інфраструктури в Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах.
В Ізюмі газовики обстежують і ремонтують газопроводи високого тиску, які забезпечують постраждале місто природним газом. Це перший масштабний етап робіт, який необхідно виконати для відновлення газопостачання.
Нагадаємо, піротехніки розмінували
більше 10 гектарів харківської землі.
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