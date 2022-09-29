    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харківській області відновлюють газопостачання
29.09.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновлюють газопостачання

Фахівці завершили відновлення газової інфраструктури у деяких населених пунктах.

Харківгаз
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що АТ «Харківгаз» завершило відновлення інфраструктури та підключає газ у деокупованому Слатине, Черкаській Лозовій та прифронтовому Барвінкове.
 
Протягом останніх двох днів природний газ отримали більше тисячі родин.
 
Одночасно тривають заміни знищених ворогом  об‘єктів критичної інфраструктури в Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах. 
 
В Ізюмі газовики обстежують і ремонтують газопроводи високого тиску, які забезпечують постраждале місто природним газом. Це перший масштабний етап робіт, який необхідно виконати для відновлення газопостачання.
 
Нагадаємо, піротехніки розмінували більше 10 гектарів харківської землі.
 
Источник:   Харківгаз
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.09 ЖКГ Харківські комунальники запланували значні обсяги робіт на водоводах 29.09 ЖКГ У Харкові продовжують відновлювати зруйновані житлові будинки (фото) 28.09 ЖКГ Працівники харківського КВПВ мають змогу добиратися на роботу службовим транспортом (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 