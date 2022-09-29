29.09.2022 11:22 Рита Парфенова

На вулицях Харкова зупиняли перехожих із наркотиками у шприцах та сірникових коробках (фото)

Харківські патрульні продовжують щоденно затримувати осіб, які причетні до зберігання чи збуту наркотиків

Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції, передає РЕДПОСТ.

За денну зміну 28 вересня патрульні поліцейські виявили 7 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.

Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.

Нагадаємо, на Пушкінському в’їзді в Харькові правоохоронці виявили чоловіка, у якого при собі було 12 поліетиленових зіп пакетів з речовинами рослинного походження.