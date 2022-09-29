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29.09.2022  11:22   Рита Парфенова

На вулицях Харкова зупиняли перехожих із наркотиками у шприцах та сірникових коробках (фото)

Харківські патрульні продовжують щоденно затримувати осіб, які причетні до зберігання чи збуту наркотиків

Новини Харкова: виявили 7 осіб, які мали при собі наркотичні речовини

Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції, передає РЕДПОСТ.

За денну зміну 28 вересня патрульні поліцейські виявили 7 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.

Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.

Новини Харкова: виявили 7 осіб, які мали при собі наркотичні речовини Новини Харкова: виявили 7 осіб, які мали при собі наркотичні речовини

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.

Нагадаємо, на Пушкінському в’їзді в Харькові правоохоронці виявили чоловіка, у якого при собі було 12 поліетиленових зіп пакетів з речовинами рослинного походження.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  наркотики, харьков
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