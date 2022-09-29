На вулицях Харкова зупиняли перехожих із наркотиками у шприцах та сірникових коробках (фото)

Харківські патрульні продовжують щоденно затримувати осіб, які причетні до зберігання чи збуту наркотиків
Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції, передає РЕДПОСТ.
За денну зміну 28 вересня патрульні поліцейські виявили 7 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.
Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.
Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.
Нагадаємо, на Пушкінському в’їзді в Харькові правоохоронці виявили чоловіка, у якого при собі було 12 поліетиленових зіп пакетів з речовинами рослинного походження.
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