29.09.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили п'яних водіїв

Поліцейські продовжують виявляти правопорушників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Повідомляється, що за минулу добу патрульні склали 18 протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння.

«Нагадуємо про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп'яніння:

на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Водії, пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя і здоров'я учасників дорожнього руху»,- зазначили у Патрульній поліції Харківської області.