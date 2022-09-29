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29.09.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили п'яних водіїв

Поліцейські продовжують виявляти правопорушників.

п'яні водіїв
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що за минулу добу патрульні склали 18 протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння. 
 
«Нагадуємо про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп'яніння:
  • на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;
  • якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;
  • у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.
Водії, пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя і здоров'я учасників дорожнього руху»,- зазначили у Патрульній поліції Харківської області.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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