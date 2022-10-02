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02.10.2022  13:28   Рита Парфенова

У Харківській області від мін та бруду розчищено більш як 300 км доріг

Із середини вересня на Харківщині вдалося розчистити 312 км доріг державного значення, а також комунальних вулиць Ізюма та Балаклії.

Новини Харкова: від мін та бруду розчищено більш як 300 км доріг

Про це розповіли в Міністерстві інфраструктури України, передає РЕДПОСТ.

Дорожники стають до робіт одразу за піротехніками, відзначили в міністерстві.  Першочергово роботи ведуться на тих маршрутах, які ведуть до міст та селищ регіону. Щоб якнайшвидше була змога доїхати волонтерам, медикам, комунальним службам, та довезти гуманітарні вантажі до людей які місяцями перебували під окупацією.

Дорожники прибирають дороги від бруду, сміття, знищеної цивільної й військової техніки, розбирають блокпости окупантів, ремонтують дорожнє покриття що було зруйноване внаслідок вибухів чи детонацій ворожих мін.

І найголовніше – будують об'їздну дороги та тимчасові переправи поруч зі зруйнованими мостами. В області вже функціонує 5 таких переправ.

Протягом 1 жовтня на розмінованих територіях Харківщини працювали 60 одиниць техніки та 156 працівників. За день будо розчищено 27 км доріг та проведані підготовчі роботи на трьох тимчасових переправах.

Також цього тижня розпочалось прибирання і комунальних вулиць міст. В Ізюмі прибрано – 7,5 км, у Балаклії – 4,8 км.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківської області до робіт по розчищуванню доріг від наслідків бойових дій залучено 11 підрядних організацій.

Источник:   Міністерство інфраструктури України
 Тэги:  разминирование, дороги, харьков
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