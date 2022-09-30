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30.09.2022  16:40   Віталій Хінєвіч

На деокупованих територіях Харківської області продовжують розчищувати дороги від наслідків бойових дій

До робіт в Харківській області залучено 11 підрядних організацій.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що фахівці САД у Харківській області щоденно працюють в деокупованих населених пунктах на дорогах, що забезпечити безпечне пересування мешканців.
 
Таким чином на 30 вересня з 257 км доріг державного значення розчищено 11,8 км комунальних вулиць Балаклії та Ізюма. У деокупованому Барвінковому, Шевченковому та Дергачах продовжуються роботи.
 
Загалом до робіт в Харківській області залучено 11 підрядних організацій. Лише вчора працювало 142 особи та 60 одиниць спецтехніки.
 
На трасі М-03 Київ – Харків фахівці продовжують земляні роботи та влаштування дорожніх труб, очищення покриття від ґрунту та сміття та демонтаж металевого бар’єрного огородження.
 
Також дорожники працюють на шляхах територіального значення: ліквідовують ямковість гарячим асфальтобетоном, розчищають та прибирають сторонні предмети з проїзної частини автошляхів.
 
Крім того, триває облаштування тимчасових переправ: п'ять уже діє, ще над трьома працюють. Усі служби працюють аби повернути до звичайного життя міста та села Харківської області.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, дорога
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