30.09.2022 16:40 Віталій Хінєвіч

На деокупованих територіях Харківської області продовжують розчищувати дороги від наслідків бойових дій

До робіт в Харківській області залучено 11 підрядних організацій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що фахівці САД у Харківській області щоденно працюють в деокупованих населених пунктах на дорогах, що забезпечити безпечне пересування мешканців.

Таким чином на 30 вересня з 257 км доріг державного значення розчищено 11,8 км комунальних вулиць Балаклії та Ізюма. У деокупованому Барвінковому, Шевченковому та Дергачах продовжуються роботи.

Загалом до робіт в Харківській області залучено 11 підрядних організацій. Лише вчора працювало 142 особи та 60 одиниць спецтехніки.

На трасі М-03 Київ – Харків фахівці продовжують земляні роботи та влаштування дорожніх труб, очищення покриття від ґрунту та сміття та демонтаж металевого бар’єрного огородження.

Також дорожники працюють на шляхах територіального значення: ліквідовують ямковість гарячим асфальтобетоном, розчищають та прибирають сторонні предмети з проїзної частини автошляхів.

Крім того, триває облаштування тимчасових переправ: п'ять уже діє, ще над трьома працюють. Усі служби працюють аби повернути до звичайного життя міста та села Харківської області.