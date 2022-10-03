У Харкові відновлюють для проживання зруйновані обстрілами багатоповерхівки

Будівельники проводять ремонтно-відновлювальні роботи у самому постраждалому районі Харкова - на Салтівці.
Про це повідомили в міськраді Харькова, передає РЕДПОСТ.
Зокрема, роботи з відновлення житлових будинків, пошкоджених обстрілами окупантів, тривають у Немишлянському районі міста.
У багатоповерхівці по Салтівському шосе ворожий снаряд влучив у покрівлю. Внаслідок цього було зруйновано сходову клітку між 10 та 11 поверхами та пошкоджено шахту ліфта. Наразі ремонтники займаються відновленням сходової клітки.
У житловому будинку по вул. Краснодарській на другому та третьому поверхах розібрали завали та наразі проводять зварювальні роботи з укріплення конструктивів стін.
Ремонтно-відновлювальні роботи проводять фахівці АТ «Житлобуд-1» та ТОВ «Балрембуд».
Нагадаємо, робітники підприємства КП «Харківські теплові мережі» готують до асфальтування ділянки, де завершили підземні ремонтні роботи.
Комментариев: 0
Настав час, як кажуть, «збирати каміння». Ідеальний час завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.
Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.
влажность:
давление:
ветер: