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03.10.2022  09:38   Рита Парфенова

У Харкові відновлюють для проживання зруйновані обстрілами багатоповерхівки

Будівельники проводять ремонтно-відновлювальні роботи у самому постраждалому районі Харкова - на Салтівці.

У Харкові будівельники проводять ремонтно-відновлювальні роботи зруйнованих робстрілами житлових будинків на Салтівці У Харкові будівельники проводять ремонтно-відновлювальні роботи зруйнованих робстрілами житлових будинків на Салтівці

Про це повідомили в міськраді Харькова, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, роботи з  відновлення  житлових будинків,  пошкоджених обстрілами окупантів, тривають  у Немишлянському районі міста.  

У багатоповерхівці по Салтівському шосе ворожий снаряд влучив у покрівлю. Внаслідок цього  було зруйновано  сходову клітку між 10 та 11 поверхами  та пошкоджено  шахту ліфта. Наразі ремонтники займаються відновленням сходової клітки.  

У Харкові будівельники проводять ремонтно-відновлювальні роботи зруйнованих робстрілами житлових будинків на Салтівці У Харкові будівельники проводять ремонтно-відновлювальні роботи зруйнованих робстрілами житлових будинків на Салтівці

У житловому будинку по вул. Краснодарській  на другому та третьому поверхах розібрали завали та наразі проводять зварювальні роботи  з укріплення  конструктивів стін.  

Ремонтно-відновлювальні роботи проводять фахівці АТ «Житлобуд-1» та ТОВ «Балрембуд».

Нагадаємо, робітники підприємства КП «Харківські теплові мережі» готують до асфальтування ділянки, де завершили підземні ремонтні роботи.

Источник:   ХМР
 Тэги:  жкх, дом, харьков, восстановление, салтовка, агрессия россии
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