03.10.2022 09:38 Рита Парфенова

У Харкові відновлюють для проживання зруйновані обстрілами багатоповерхівки

Будівельники проводять ремонтно-відновлювальні роботи у самому постраждалому районі Харкова - на Салтівці.

Про це повідомили в міськраді Харькова, передає РЕДПОСТ.



Зокрема, роботи з відновлення житлових будинків, пошкоджених обстрілами окупантів, тривають у Немишлянському районі міста.



У багатоповерхівці по Салтівському шосе ворожий снаряд влучив у покрівлю. Внаслідок цього було зруйновано сходову клітку між 10 та 11 поверхами та пошкоджено шахту ліфта. Наразі ремонтники займаються відновленням сходової клітки.





У житловому будинку по вул. Краснодарській на другому та третьому поверхах розібрали завали та наразі проводять зварювальні роботи з укріплення конструктивів стін.



Ремонтно-відновлювальні роботи проводять фахівці АТ «Житлобуд-1» та ТОВ «Балрембуд».

Нагадаємо, робітники підприємства КП «Харківські теплові мережі» готують до асфальтування ділянки, де завершили підземні ремонтні роботи.