03.10.2022 09:51 Рита Парфенова

Дві людини постраждали за добу від обстрілів Харківщини

До лікувальних закладів госпітализовані постраждалі з Чугуївського та Куп'янського районів.



Фото з відкритих джерел

Про це в оперативному зведенні на ранок 2 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

З пораненнями, отриманими внаслідок російських обстрілів, за добу госпіталізовано двоє цивільних в Чугуївському та Куп'янському районах, – озвучив інформацію обласного Центру екстреної медичної допомоги Синєгубов.

За словами голови військової адміністрації, минулої доби ворог продовжував обстріли мирного населення Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 2 на 3 жовтня сталася одна пожежа, спричинена військовими діями.