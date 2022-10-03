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03.10.2022  09:51   Рита Парфенова

Дві людини постраждали за добу від обстрілів Харківщини

До лікувальних закладів госпітализовані постраждалі з Чугуївського та Куп'янського районів.


Фото з відкритих джерел

Про це в оперативному зведенні на ранок 2 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

З пораненнями, отриманими внаслідок російських обстрілів, за добу госпіталізовано двоє цивільних в  Чугуївському та Куп'янському районах, – озвучив інформацію обласного Центру екстреної медичної допомоги Синєгубов.

За словами голови військової адміністрації, минулої доби ворог продовжував обстріли мирного населення Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 2 на 3 жовтня сталася одна пожежа, спричинена військовими діями.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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