Жителям деокупованих теріторій Харківської області призначать фінансову допомогу

З наступного місяця мешканці щойно звільнених від окупанта територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн
Про це повідомила Віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає РЕДПОСТ.
Вона нагадала, яка допомога від держави і благодійників передбачена для мешканців звільнених від ворога міст та сіл.
Це як гуманітарна допомога: продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму,- так і фінансова підтримка.
«Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн», - повідомила Ірина Верещук.
Нагадаємо, наразі на звільнених від ворога територіях Харківщини триває пілотний проєкт. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.
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