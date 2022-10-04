04.10.2022 07:30 Рита Парфенова

4 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин, покликаний звернути увагу людства на проблеми решти мешканців планети Земля.



Фото з відкритих джерел





Святкування Дня тварин пов'язане з ім'ям святого Франциска Ассизького – покровителя священних тварин, якого шанують у католицьких країнах.



Всесвітній день захисту тварин вперше стали відзначати у 1931 році як спосіб привернути увагу до тяжкого стану вимираючих видів. З того часу цей день перетворився на день вшанування всіх тварин світу, незалежно від національності, релігії, віросповідання чи політичних поглядів тих, хто відзначає цей день.

Також цього дня

1582 року папа римський Григорій XIII оголосив, що наступного дня буде не 5, а 15 жовтня. Таким чином, в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) був замінений на григоріанський (новий стиль).



1675 – знаменитий голландський фізик Христиан Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.



1812 (21 вересня за ст. ст.) – в Криму заклали Нікітський ботанічний сад.



1883 – вперше вирушив у рейс «Східний експрес», що з'єднав Османську імперію з Західною Європою.



1890 – у Львові створено Русько-Українську Радикальну Партію – першу українську політичну партію.



1895 – народився Бастер Кітон, американський комедійний актор, який знявся у фільмах «Генерал», «Цей божевільний, божевільний світ», «Сансет-бульвар».



1911 - у Лондоні пущений в дію перший у світі ескалатор.



1946 – народилася Сьюзан Сарандон (справжнє ім'я Сюзан Абігейл Томалін), американська актриса, володарка "Оскара" ("Атлантик-сіті", "Засуджений до смерті йде", "Клієнт").



1959 – було запущено космічний апарат «Місяць-3», який вперше сфотографував зворотний бік Місяця.



1999 – у США створено центр нагляду та контролю за злочинністю в Інтернеті. Обов'язок нового центру – виявлення результатів діяльності хакерів у мережі та подальше оперативне повідомлення банків та фінансових інститутів про наявність загрози, що походить від хакерів.



2002 – у Харкові на території Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди було відкрито пам'ятник першій вчительці. Скульптура виготовлена ​​з бронзи та граніту та зображує вчительку з книгою в руці, поряд з якою за партою сидить учениця.



Іменини відзначають: Агнія, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Іпатій, Ісаакій, Кондрат, Костянтин, Олександр, Олексій, Петро.