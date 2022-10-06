Ворог завдав удару по Куп’янську (відео)

Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення Куп’янська.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, за інформіцією Генштаба, противник здійснював обстріли в районах населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Нескучне та Мілове.
Нагадаємо, за добу з 4 на 5 жовтня ворог здійснив спробу піти в наступ в районі населеного пункту Стрілеча Харківського району. Отримавши вогонь у відповідь, відступив із втратами.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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