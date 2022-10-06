06.10.2022 08:37 Рита Парфенова

Ворог завдав удару по Куп’янську (відео)

Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення Куп’янська.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, за інформіцією Генштаба, противник здійснював обстріли в районах населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Нескучне та Мілове.

Нагадаємо, за добу з 4 на 5 жовтня ворог здійснив спробу піти в наступ в районі населеного пункту Стрілеча Харківського району. Отримавши вогонь у відповідь, відступив із втратами.