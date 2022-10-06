У Харківській області від обстрілів поранено три людини

Такі дані надали в обласному Центру екстреної медичної допомоги.
Про це в оперативному зведенні на ранок 6 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, потягом доби по області госпіталізували 3 чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі.
Загалом за добу с 5 на 6 довтня окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін.
Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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