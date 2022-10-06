06.10.2022 09:09 Рита Парфенова

У Харківській області від обстрілів поранено три людини

Такі дані надали в обласному Центру екстреної медичної допомоги.

Про це в оперативному зведенні на ранок 6 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, потягом доби по області госпіталізували 3 чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі.



Загалом за добу с 5 на 6 довтня окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.