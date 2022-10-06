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06.10.2022  09:09   Рита Парфенова

У Харківській області від обстрілів поранено три людини

Такі дані надали в обласному Центру екстреної медичної допомоги.

скорая помощь

Про це в оперативному зведенні на ранок 6 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, потягом доби по області госпіталізували 3 чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі.  

Загалом за добу с 5 на 6 довтня окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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