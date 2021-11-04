04.11.2021 10:15 Виталий Хиневич

В Харькове из-за пожара эвакуировали людей

На территории Киевского района произошло возгорание жилого дома.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 4 ноября около 7:51 спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Максимилиановской, 16.

К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

В результате сильного задымления и быстрого распространения огня было эвакуировано 6 человек, из которых 1 ребенок и 1 маломобильный мужчина. Четыре жильца дома смогли покинуть здание самостоятельно.

На ликвидацию пожара понадобилось более часа. Причину возникновения возгорания устанавливают.

Стоит отметить, что рядом с домом, в котором произошел пожар, располагается музей "Сад скульптур". Во время тушения пожара он не пострадал.

Напомним, ранее на одной из центральных улиц Харькова произошел пожар