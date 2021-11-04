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04.11.2021  10:15   Виталий Хиневич

В Харькове из-за пожара эвакуировали людей

На территории Киевского района произошло возгорание жилого дома.

Пожар в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС  в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 4 ноября около 7:51 спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Максимилиановской, 16.
 
К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь распространился на площади 40 квадратных метров. 
 
Пожар в Харькове
 
В результате сильного задымления и быстрого распространения огня было эвакуировано 6 человек, из которых  1 ребенок и 1 маломобильный мужчина. Четыре жильца дома смогли покинуть здание самостоятельно. 
 
Пожар в Харькове
 
На ликвидацию пожара понадобилось более часа. Причину возникновения возгорания устанавливают. 
 
Стоит отметить, что рядом с домом, в котором произошел пожар, располагается музей "Сад скульптур". Во время тушения пожара он не пострадал.
 
Напомним, ранее на одной из центральных улиц Харькова произошел пожар.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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