04.11.2021 09:54

Консульство Азербайджана поздравляет Игоря Терехова с избранием на пост мэра Харькова

Почетное консульство Азербайджанской Республики в Харькове 4 ноября поздравило Игоря Терехова с избранием на должность Харьковского городского головы.



azconsulate.com.ua

Поздравление в адрес Игоря Терехова направил Почётный консул Азербайджанской Республики в Харькове Афган Салманов, сообщает РЕДПОСТ.



«Харьковчане сделали верный выбор. Они выбрали своим руководителем человека, который доказал, что интересы общества для него – на первом месте, потому что он делает все возможное, чтобы Харьков был не только прославленным промышленным центром Украины, но и культурным, научным, современным европейским городом, где комфортно жить людям всех национальностей, разных религиозных и языковых предпочтений.



Достопочтенный Игорь Александрович! Ваш опыт, мудрое руководство и напряженная работа во благо города, на его расцвет убедила людей — и именно с Вами они связывают свое будущее в Харькове, свои надежды, надежды, мечты, мысли. Это высокое доверие и большая честь.



За многолетнее сотрудничество с Почетным консульством Азербайджанской Республики в г. Харькове мы убедились, что Вы не только человек чести, слова и дела, патриот своего города, Вы еще и великий труженик, который не просто ежедневно работает на развитие Харькова и его расцвет. и просто любите людей. Вот именно это самое главное увидели и почувствовали у Вас харьковчане.



Поздравляем Вас, Игорь Александрович, с большим доверием людей, с новым этапом жизненного пути и желаем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Да хранит вас Бог и ведет Матерь Божья!», – говорится в поздравлении.

Напомним, победителем на выборах мэра Харькова стал Игорь Александрович Терехов, которому отдали голоса более 50% голосовавших.