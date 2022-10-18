    
Главная Новини Харкова У Харкові патрульні спіймали водія, що грубо порушував правила
18.10.2022  18:34   Дмитро Колонєй

У Харкові патрульні спіймали водія, що грубо порушував правила

Про порушення ПДР у Харкові писали соцмережі.

Спіймали водія, що грубо порушував правила у Харкові патрульні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, 18 жовтня 2022 року в мережі поширилось відео, на якому видно припаркований автомобіль KIA на посадковій платформі громадського транспорту.
 
Зупинка чи стоянка таким чином є порушенням ПДР та значно ускладнює рух автобусів.
 
Поліцейськими біло розшукано правопорушника. Його опитали  ознайомили його з наявними доказами та притягнули до адміністративної відповідальності, склали еа нього  адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки транспортних засобів) КУпАП.
 
Патрульні закликають водії до неухильного дотримання ПДР та взаємоповаги на дорозі.
 
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  нарушение пдд, пойман водитель, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.07 Надзвичайні події В Харькове пойман водитель с фальшивыми документами (фото) 20.06 Надзвичайні події В Харькове пойман нарушитель с поддельными документами (фото) 13.01 Надзвичайні події Под наркотиками и без прав: у харьковчанина забрали автомобиль за долги
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 