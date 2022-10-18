18.10.2022 18:34 Дмитро Колонєй

У Харкові патрульні спіймали водія, що грубо порушував правила

Про порушення ПДР у Харкові писали соцмережі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Патрульну поліцію, 18 жовтня 2022 року в мережі поширилось відео, на якому видно припаркований автомобіль KIA на посадковій платформі громадського транспорту.

Зупинка чи стоянка таким чином є порушенням ПДР та значно ускладнює рух автобусів.

Поліцейськими біло розшукано правопорушника. Його опитали ознайомили його з наявними доказами та притягнули до адміністративної відповідальності, склали еа нього адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки транспортних засобів) КУпАП.

Патрульні закликають водії до неухильного дотримання ПДР та взаємоповаги на дорозі.