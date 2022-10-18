18.10.2022 18:34 Дмитро Колонєй
У Харкові патрульні спіймали водія, що грубо порушував правила
Про порушення ПДР у Харкові писали соцмережі.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Патрульну поліцію, 18 жовтня 2022 року в мережі поширилось відео, на якому видно припаркований автомобіль KIA на посадковій платформі громадського транспорту.
Зупинка чи стоянка таким чином є порушенням ПДР та значно ускладнює рух автобусів.
Поліцейськими біло розшукано правопорушника. Його опитали ознайомили його з наявними доказами та притягнули до адміністративної відповідальності, склали еа нього адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки транспортних засобів) КУпАП.
Патрульні закликають водії до неухильного дотримання ПДР та взаємоповаги на дорозі.
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