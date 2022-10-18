18.10.2022 19:00 Дмитро Колонєй

ЗСУ звільнили населений пункт на Харківщині (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 18 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, за добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Огірцеве Харківської області.

Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Курахове Донецької області та Трихати на Миколаївщині. Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, на одному з напрямків, окупанти задіяли 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed -136”, 3 з яких збили підрозділи Сил оборони.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча;

на Куп’янському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Кам’янка, Красне, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка;

Російське військово-політичне керівництво не припиняє вживати заходів щодо поповнення особовим складом підрозділів, що зазнали втрат на території України. Незважаючи на попереднє бронювання переліку працівників критичної інфраструктури російської федерації, керівники таких підприємств все ж отримують плани, які вимушені виконувати. Тому направляють своїх співробітників до військкоматів.

Триває поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув’язнених. Станом на початок жовтня, із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії “вагнер”, більше половини складають найманці згаданої категорії.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет.