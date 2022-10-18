18.10.2022 19:32 Дмитро Колонєй
Мешканців Харкова запрошують до участі в конкурсі
У Харкові стартував захід до Дня бабусь та дідусів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, усіх охочих запрошують долучитися до конкурсу «Генеалогічне дерево», присвяченому Дню бабусь та дідусів, який відзначатиметься 28 жовтня 2022 року.
Конкурс проводиться у двох номінаціях:
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комп’ютерна графіка та
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образотворче мистецтво.
Для участі необхідно:
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з’ясувати свій родовід до якомога віддаленіших поколінь та
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створити генеалогічне дерево за допомогою комп’ютера (у форматах JPG, PDF, PNG) або власноруч (малюнок, аплікація тощо та зробити фотографію дерева).
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надіслати результати до 27 жовтня на електронну адресу: [email protected] (обов’язково треба вказати прізвище та ім’я автора, за бажанням - посилання на сторінку в «Instagram»).
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