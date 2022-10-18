    
Главная Новини Харкова Суспільство Мешканців Харкова запрошують до участі в конкурсі
18.10.2022  19:32   Дмитро Колонєй

Мешканців Харкова запрошують до участі в конкурсі

У Харкові стартував захід до Дня бабусь та дідусів.

Запрошують до участі в конкурсі мешканців Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, усіх охочих запрошують долучитися до конкурсу «Генеалогічне дерево», присвяченому Дню бабусь та дідусів, який відзначатиметься 28 жовтня 2022 року.
 
Конкурс проводиться у двох номінаціях:
  • комп’ютерна графіка та
  • образотворче мистецтво.
Для участі необхідно:
  1. з’ясувати свій родовід до якомога віддаленіших поколінь та
  2. створити генеалогічне дерево за допомогою комп’ютера (у форматах JPG, PDF, PNG) або власноруч (малюнок, аплікація тощо та зробити фотографію дерева).
  3. надіслати результати  до 27 жовтня на електронну адресу:  [email protected] (обов’язково треба вказати прізвище та ім’я автора, за бажанням - посилання на сторінку в «Instagram»). 
Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  конкурс, день бабушек и дедушек, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.10 Культура та туризм Харків'янка стала переможницею Всеукраїнського конкурсу (фото) 06.10 Суспільство Українські митці можуть взяти участь у конкурсі «2023 Nami Concours» 29.09 Суспільство В Україні проходить конкурс мультимедійних проєктів «Врятувати від забуття»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 