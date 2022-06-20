20.06.2022 14:37 Дмитрий Колоней

В Харькове пойман нарушитель с поддельными документами (фото)

Патрульные Харькова задержали подозрительного мужчину.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Патрульную полицию, днем 20 июня 2022года ​​на улице 23 Августа полицейские остановили автомобиль Volkswagen за нарушение ПДД.

Во время проверки документов патрульные обнаружили,что свидетельство о регистрации транспортного средства весьма сомнительное - бланк, изготовлен не печатным путем, а также имеются разногласия в номерах кузова с теми, которые записаны в имеющихся базах данных.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства установят следователи.

Напомним, что за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.