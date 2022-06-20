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20.06.2022  14:37   Дмитрий Колоней

В Харькове пойман нарушитель с поддельными документами (фото)

Патрульные Харькова задержали подозрительного мужчину.

Криминал Харьков: Пойман нарушитель с поддельными документами на Павловом Проле
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, днем 20 июня 2022года ​​на улице 23 Августа полицейские остановили автомобиль Volkswagen за нарушение ПДД.
 
Во время проверки документов патрульные обнаружили,что свидетельство о регистрации транспортного средства весьма сомнительное - бланк, изготовлен не печатным путем, а также имеются разногласия в номерах кузова с теми, которые записаны в имеющихся базах данных.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства установят следователи.
 
Напомним, что за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.
 
Тэги:  подделка, нарушение пдд, харьков
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