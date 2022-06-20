20.06.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики ликвидируют по семь аварий в день

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады комплекса «Харьковводоснабжение» за неделю устранили 50 повреждений на сетях холодного водоснабжения и отремонтировали 70 колодцев на водоводах с заменой запорно-регулирующей арматуры.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», также рабочие капитально отремонтировали 25 водоразборных колонок.

19 июня 2022года, бригады аварийно-восстановительных работ ликвидировали 14 порывов на трубопроводах и привели в порядок 10 смотровых колодцев. В частности, в Слободском районе устранили два повреждения на водоводах без отключения потребителей от водоснабжения.

По инормации начальника службы наружных водопроводных сетей Слободского района КП «Харьковводоканал» Алексея Мацюка, течи ликвидировали на участках трубопроводов холодного водоснабжения по пр. Льва Ландау, 2 и пр. Героев Сталинграда, 173-а.

20 июня 2022 года ремонтники комплекса «Харьковводоснабжение» взяли в работу 14 поврежденных участков трубопроводов холодного водоснабжения.