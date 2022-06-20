    
Главная Новости Харькова ЖКХ Харьковские коммунальщики ликвидируют по семь аварий в день
20.06.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики ликвидируют по семь аварий в день

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Харьковские коммунальщики ликвидируют по семь аварий в день
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады комплекса «Харьковводоснабжение» за неделю устранили 50 повреждений на сетях холодного водоснабжения и отремонтировали 70 колодцев на водоводах с заменой запорно-регулирующей арматуры.
 
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», также рабочие капитально отремонтировали 25 водоразборных колонок.
 
19 июня 2022года, бригады аварийно-восстановительных работ ликвидировали 14 порывов на трубопроводах и привели в порядок 10 смотровых колодцев. В частности, в Слободском районе устранили два повреждения на водоводах без отключения потребителей от водоснабжения.
 
По инормации начальника службы наружных водопроводных сетей Слободского района КП «Харьковводоканал» Алексея Мацюка, течи ликвидировали на участках трубопроводов холодного водоснабжения по пр. Льва Ландау, 2 и пр. Героев Сталинграда, 173-а.
 
20 июня 2022 года ремонтники комплекса «Харьковводоснабжение» взяли в работу 14 поврежденных участков трубопроводов холодного водоснабжения.
 
Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.06 ЖКХ Коммунальщики Харькова за сутки ликвидировали семь аварий 17.06 ЖКХ Коммунальщики Харькова ликвидируют последствия вражеских обстрелов (фото) 17.06 Дороги и транспорт Харьковские дорожники ведут ремонт в трех районах
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 