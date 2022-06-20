20.06.2022 15:10 Виталий Хиневич
День летнего солнцестояния: советы астрологов
В День летнего солнцестояния наши предки проводили различные обряды.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что 21 июня День летнего солнцестояния. С этой даты начинается лето в Северном полушарии и зима - в Южном.
Наши предки считали этот день магическим и проводили различные обряды, связанные с молодостью красотой.
Люди просыпались до рассвета и умывались росой. После чего шли собирать травы, так как верили, что в этот день они имеют особую целебную силу. Вода, которую набирали утром, также считалась целебной. Вечером, как правило, разжигали костры, водили хороводы и пели песни.
Астрологи советуют людям в этот день избегать конфликтов, позволять негативные мысли и настроится на позитив.
Приметы Дня летнего солнцестояния:
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дождь в летнее солнцестояние – неурожай и бедный год;
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утром много росы – к богатому урожаю;
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если в небе много звезд – будет грибное лето.
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