20.06.2022 15:10 Виталий Хиневич

День летнего солнцестояния: советы астрологов

В День летнего солнцестояния наши предки проводили различные обряды.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что 21 июня День летнего солнцестояния. С этой даты начинается лето в Северном полушарии и зима - в Южном.

Наши предки считали этот день магическим и проводили различные обряды, связанные с молодостью красотой.

Люди просыпались до рассвета и умывались росой. После чего шли собирать травы, так как верили, что в этот день они имеют особую целебную силу. Вода, которую набирали утром, также считалась целебной. Вечером, как правило, разжигали костры, водили хороводы и пели песни.

Астрологи советуют людям в этот день избегать конфликтов, позволять негативные мысли и настроится на позитив.

Приметы Дня летнего солнцестояния:

дождь в летнее солнцестояние – неурожай и бедный год;

утром много росы – к богатому урожаю;

если в небе много звезд – будет грибное лето.

Читайте также: 4 знака зодиака, которые всегда возвращаются к своим бывшим.