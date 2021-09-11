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11.09.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 11 и 12 сентября

Лето продолжается: Харьков находится в поле повышенного атмосферного давления, что вызывает путь небольшое, но ровное потепление.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 11 И 12 сентября

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 11 сентября, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха ночью +10°...+12°С, днем +24°...+26°С (температура комфорта +24°С).

В воскресенье, 12 сентября, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+16°С, днем +22°...+27°С (температура комфорта +25°С).

Вероятность магнитных бурь: 5%. Будут наблюдаться небольшие геомагнитные колебания, которые не станут причиной возникновения магнитных бурь.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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