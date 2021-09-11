Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 11 и 12 сентября

Лето продолжается: Харьков находится в поле повышенного атмосферного давления, что вызывает путь небольшое, но ровное потепление.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В субботу, 11 сентября, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха ночью +10°...+12°С, днем +24°...+26°С (температура комфорта +24°С).
В воскресенье, 12 сентября, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+16°С, днем +22°...+27°С (температура комфорта +25°С).
Вероятность магнитных бурь: 5%. Будут наблюдаться небольшие геомагнитные колебания, которые не станут причиной возникновения магнитных бурь.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Лето продолжается: Харьков находится в поле повышенного атмосферного давления, что вызывает путь небольшое, но ровное потепление.
Сегодня Украина отмечает два «скользящих» праздника.
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