27.10.2021 08:31 Рита Парфенова

Творог с дрожжами изымают с прилавков Харкова

Кисломолочный сыр одного из производителей области не прошел проверку по микробиологическим показателям.

Госпродпотребслужба заявила о несоответствиях норме по микробиологическому показателю одного из наименований продукции, выпускаемой Богодуховским молзаводом, сообщает РЕДПОСТ.



Речь идет о кисломолочном сыре 9%-ной жирности, выпускаемом под торговой маркой «Украинский». 18 октября аккредитованная лаборатория Госпродпотребслужбы дала экспертное заключение, что несоответствия по микробиологическому показателю содержания дрожжей установлены в твороге, фасованном в тубе по 400 граммов, номер партии № 12, дата производства 12.10.2021.

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Творог этой партии должен быть снят с продажи и возвращен производителю. Реализаторов, обнаруживших у себя данный товар, обязуют сообщить об этом в управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области по телефону (057) 725-19-00.

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Специалисты Госпродпотребслужбы выясняют причины, которые привели к нарушению технологии производства указанной партии творога.