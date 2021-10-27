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27.10.2021  08:00   

27 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

День аудиовизуального наследия отмечается ежегодно 27 октября.

День аудиовизуального наследия

Прошло полтора века с тех пор, когда человечество изобрело первые средства для аудио- и видеозаписи, но уже успело накопить километры пленок, запечатлевших разные исторические события.

В 2005 году ЮНЕСКО установила День аудиовизуального наследия, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения звуковых записей и изображений в качестве источников сведений о последних 150 годах и обеспечения доступа к ним для всех заинтересованных лиц и организаций.

В целях сохранения документального наследия ЮНЕСКО осуществляет программу «Память мира». В частности, в нее входит создание реестра и архивов документов аудиовизуального наследия, преддставляющих собой незаменимый источник сведений и открытий.

Также в этот день…

В 1728 году родился Джеймс Кук, английский мореплаватель, руководитель трех кругосветных экспедиций, первооткрыватель Новой Зеландии и Гавайских островов. Закончил свою жизнь на костре в качестве закуски к туземному пиву, по версии Владимира Высоцкого. В жизни все было куда прозаичнее: на Гаваях англичане вступили в перестрелку с местными, Кук (вот ведь миротворец) полез защищать местных, они приняли его за одного из атакующих и застрелили.

1782 – родился Николо Паганини, гениальный композитор и скрипач.

1811 – родился Исаак Зингер, изобретатель швейной машинки, основатель фирмы «The Singer Manufacturing Company».

1855 – родился Иван Мичурин, русский и советский ученый-биолог и селекционер.

1951 – впервые при лечении рака использована радиация.

1952 – родился Роберто Бениньи, итальянский кинорежиссер и актер, самый знаменитый фильм которого «Жизнь прекрасна» в 1999 году был выдвинут на «Оскара» в семи номинациях, назван лучшим иностранным фильмом, а сам Бениньи получил статуэтку за лучшую мужскую роль.

1978 – родилась Ванесса Мэй, английская скрипачка, одновременно испытывающая свои силы как певица.

1984 – введена в действие Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире.

Приметы дня

27 октября почитается память преподобной Параскевы Сербской. В народе ее называли Грязнухой («На Грязнуху не бывает сухо»), и считалась она заступницей всех женщин. Особо святую почитали покровительницей рожениц и беременных. Чтобы не лишиться ее помощи во время родов, беременные женщины старались не расчесывать волосы.

Стирать на Параскеву не рекомендовалось, хотя вполне можно было шить.

А еще бытовала примета, что тот, кто сеголня будет много смеяться, в старости будет много плакать.

Именины отмечают

Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья, Сабина.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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