27.10.2021 07:00

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 27 октября

Если с добрыми намерениями влезете в дела окружающих, в ответ ждите подобную интервенцию. Уж такой сегодня день – никто не пройдет мимо чужих проблем.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овна то и дело будут отвлекать домашние заботы – не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть его вниманием, требуя от Овна помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Овен не в силах, ему придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в нем.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет его последовательность и логичность. Он будет способен шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана – в пользе верности, и даже собственное начальство – в том, что Тельцу необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Тельца может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Отличный день для того, чтобы Близнецы посвятили его своим финансам. Неожиданно в них может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Близнецы вдруг обнаружат, что с их банковским счетом что-то не так, они сумеют исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Близнецы не станут уменьшать их количество – они настроены экономить.

Рак (22 июня – 23 июля)

Рак должен быть готов к тому, что любые свои решения, идеи или проекты ему придется как следует обосновать! Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Рака или его ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Рака – логика и только логика. Ему придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.

Лев (24 июля – 23 августа)

Наблюдательность и проницательность Льва могут достигнуть высот, о которых он не подозревал! Его интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Льву проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Лев читает их мысли! Сам же он способен невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Отношения Девы с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ей одно, а логика и факты – совершенно другое. Чтобы Дева окончательно не потеряла ориентиры, ей следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ей, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут озабочены деловыми вопросами – вплоть до того, что если что-то выходит из-под их контроля, они могут воспринять это как личное оскорбление! Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать «визитной карточкой» этого дня. Особенно если Весам покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей – они не позволят никому стать тормозом на пути их прогресса!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион имеет шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к нему со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Скорпион способен оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды советуют ему не стесняться лезть в дела людей – если, конечно, его об этом попросят. Альтруизм Скорпиона будет вознагражден – возможно даже за этим занятием он встретит родственную душу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Стрелец одержит победу, она в итоге окажется мнимой – побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды советуют Стрельцу играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у него получится играть защитником, а не нападающим.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерога будут волновать вопросы справедливости – и его личные, и глобальные. Обида от того, как с ним поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать – подобные мысли могут потрепать Козерогу нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды категорически не советуют Козерогу ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Окружающие переложат на плечи Водолея львиную часть своих проблем и забот! Водолей готов оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Водолей подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Его слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь к Водолею за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Организаторские способности Рыб достигнут огромных высот! Их желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ними. Возможно, ситуация вверит заботам Рыб группу людей или же они сами возьмут ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Рыбы справятся легко: они полны энергии, ясно видят цель и не прочь кем-нибудь покомандовать!