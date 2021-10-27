27.10.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 27 октября

Синоптики прогнозируют, что середина недели будет ясной и без осадков.

В ожидании тепла, которое принесет в Харьков антициклон Rozamunde, в среду будет прохладно, зато много солнца. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+12°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-западный, 4 м/с​​. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Что касается космической погоды, прогноз будет благоприятный. Магнитных бурь сегодня не ожидается.



Народные приметы. Сухой и ветреный день предвещает засуху будущим летом, а дождливая погода - к богатому урожаю.



Раньше в этот день обычно было сыро и грязно. Такая погода считалась приметой того, что до настоящей зимы остается 4 недели.