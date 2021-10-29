29.10.2021 14:00

Правый сектор поддержал Михаила Добкина

Активисты Правого сектора убедились, что Михаил Добкин является настоящим врагом оккупанта и поддержал его на выборах.

Раскаяние Михаила Добкина в его последних интервью и санкции России против него убедили Правый сектор в необходимости поддержки его на выборах Харьковского городского головы.

«Ми, активісти Правого сектору, які стояли на Майдані, змушені констатувати, що покаяння Михайла Добкіна в його останніх інтерв'ю робить його прикладом для всіх наших активістів. Санкції Росії проти Михайла Марковича свідчать про те, що він є справжнім ворогом окупанта!

Відтак, ми підтримуємо на посаду міського голови Харкова саме Михайла Добкіна, а те, що його не підтримують публічно Медведчук та Рабіновіч говорить про те, що вони є зрадниками України!», - говорится в заявлении Правого сектора на странице патриотического сообщества «Харьков – это Украина» в социальных сетях.

Кроме того, Правый сектор отметил, что Михаил Добкин стал единственным, кто публично поддержал развитие украинского языка в Харькове и смело заявлял, что готов с оружием в руках защищать Украину от оккупанта.

«Тому всі наші побратими у неділю, як один, йдуть голосувати за Михайла Добкіна! Слава героям і нашому лідеру в Харкові! Нехай розвивається червоно-чорний бойовий стяг українських націоналістів!», - призвали патриоты Харькова.