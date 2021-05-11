В Харькове задержали "на горячем" автоворов

Злоумышленники взломали капот легковушки и вытащили из-под него несколько деталей.
Сообщение о краже из автомобиля «ВАЗ-2108» по улице Конотопской поступило в отдел полиции №1 Харьковского райуправления №3 ГУНП в Харьковской области 10 мая около 11:45 от прохожего. Мужчина увидел, как в автомобиле его знакомого копаются неизвестные мужчины и позвонил в полицию.
По прибытию на указанный адрес правоохранители обнаружили трех мужчин, которые уже извлекли из автомобиля аккумулятор, трамблер и бачок омывателя. Попытку скрыться с места преступления пресекли полицейские.
Правонарушителями оказались трое харьковчан в возрасте от 40 до 42 лет.
В настоящее время их сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно санкции статьи, злоумышленникам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что 4 мая правоохранители задержали мужчину, который разбил кирпичом окна автомобиля «ГАЗ-24» и похитил магнитолу и аккумулятор.
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