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11.05.2021  13:31   

Мешки бесхозной рыбы нашли на берегу водоема

На берегу Оскольского водохранилища государственных инспекторов ждала находка на 74 кг.

6 мая во время рыбоохранного рейда на берегу Оскольского водохранилища, неподалеку базы отдыха «Свет Шахтера» в пгт Боровая Изюмского района, инспекторы обнаружили мешки с рыбой (лещ - 425 экз., рлоскирка - 63 экз.) общим весом 74 кг.

Владельца улова установить не удалось. Составлен акт бесхозного имущества.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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