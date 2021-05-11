Главная Новости Криминал и происшествия У нарушителя ПДД оказались фальшивые документы
11.05.2021  13:42   

У нарушителя ПДД оказались фальшивые документы

Патрульные обнаружили водителя, который предоставил свидетельство о регистрации с признаками подделки.

Днем 10 мая ​​полицейские остановили в Рыбасовском переулке авто Volvo за нарушение правил дорожного движения.

Во время проверки документов патрульные обнаружили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства, а именно записи в документе не соответствовали учетным записям в имеющейся базе данных. Также полицейские обнаружили различия в номерах кузова с теми, которые зарегистрированы в базе.

На место вызвана следственно-оперативная группа. Следователями будет решаться вопрос о квалификации данного события.

Тэги:  дпп, регистрация, харьков, патрульные
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.12 Дороги и транспорт За нарушениями ПДД будет следить КАСКАД (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 