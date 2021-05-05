05.05.2021 19:29

Разбил кирпичом стекла и обокрал авто: ночной воришка пойман (ФОТО)

Копы уличили злоумышленника в краже из автомобиля.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о преступлении в селе Липцы Харьковского района поступила в отделение полиции № 1 ХРУП № 2 4 мая в 3:17.

Вор разбил кирпичом окна автомобиля «ГАЗ-24» и похитил магнитолу и аккумулятор.

Уже через несколько часов в совершении преступления сотрудники следственно-оперативной группы оперативно разоблачили 44-летнего местного жителя.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишение свободы.