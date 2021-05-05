Главная Новости Криминал и происшествия Разбил кирпичом стекла и обокрал авто: ночной воришка пойман (ФОТО)
05.05.2021  19:29   

Разбил кирпичом стекла и обокрал авто: ночной воришка пойман (ФОТО)

Копы уличили злоумышленника в краже из автомобиля.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о преступлении в селе Липцы Харьковского района поступила в отделение полиции № 1 ХРУП № 2 4 мая в 3:17. 
 
Вор разбил кирпичом окна автомобиля «ГАЗ-24» и похитил магнитолу и аккумулятор. 
 
Уже через несколько часов в совершении преступления сотрудники следственно-оперативной группы оперативно разоблачили 44-летнего местного жителя. 
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишение свободы. 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков, обчистил авто, взлом, хулиганство, дебошир
 
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