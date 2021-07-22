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22.07.2021  08:35   

Аварийное отключение воды в Харькове 22 июля. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 22 июля.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 52 (п. №1), ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 54 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №3, стояк) до 17:00 22.07.21 г., пр. Тракторостроителей, 83-д,е, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 33, 33-а,б, 35-а,б,в, ул. Гарибальди, 4, 8-а, 26 до 20:00 22 июля.

Немышлянский район:
ул. Ковтуна, 48/13 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 22 июля.

Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 9 (п. №3, стояк), ул. Академика Богомольца, 9-б до 20:00 22 июля.

Слободской район:
ул. Ньютона, 135-а (п. №11, стояк) до 17:00 22 июля.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 39 (п. №3, стояк), пр. Победы, 76 (п. №11, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №1) до 20:00 22.07.21 г.; пр. Победы, 60 (п. №4, стояк) до 20:00 23 июля..

Индустриальный район
ул. Луи Пастера, 318 (п. №1) до 20:00 22 июля.г.
 
Холодногорский район: 
пер. Донбассовский, 17 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 22 июля.

Напомним, 21 июля в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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