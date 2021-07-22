22.07.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 22 июля

Логика сегодня будет превалировать – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды настоятельно советуют Овну заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Овна или же о том, как устроить свою личную жизнь, – хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это, Овен сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!



Телец (21 апреля – 21 мая)

У Тельца есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед! Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Телец может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам стоит подумать над тем, что именно в последнее время они делали не так, где совершили ошибку. День наделяет их не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Близнецы поторопились, сбились с пути или просто не довели дело до конца? Понять это – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.



Рак (22 июня – 23 июля)

В каком-то вопросе от Рака может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды не советуют Раку торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, Раку не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Рак думает, появится еще и третий вариант?



Лев (24 июля – 23 августа)

Каким бы опытом Лев ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Льва под свой личный контроль. А может быть, Лев почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды предлагают Деве задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Девы вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но – хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Дева обнаружит, что на своем месте она уже достигла «потолка», и этот «потолок» весьма невысокий. В этом случае, ей стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет их к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Весов попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Весы в какие-то дела с использованием их служебного положения. Звезды говорят, что делать этого не следует, иначе Весы будут жалеть. В лучшем случае они навредят работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих вряд ли будет совпадать с мнением Скорпиона, что может порой его удручать. Однако здесь звезды советуют Скорпиону уступить свои позиции без боя – как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День потребует от Стрельца таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Стрельца только фактов. Ничто не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Стрельца: «мне кажется» и «я думаю». Если Стрелец хочет, чтобы его заметили и оценили, ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.



Козерог (22 декабря – 20 января)

В течение дня Козерог будет неравнодушен к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Козерог сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды предупреждают: если Козерог не найдет достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Водолея получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – Водолей должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Отличный день для того, чтобы Рыбы завязали полезное знакомство. Их коммуникабельность и креативность на высоте, они полны интересных идей и сумеют донести их до кого угодно. Звезды говорят, что Рыбам может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке – везде Рыбы могут встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на их дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.