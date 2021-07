22.07.2021 07:00

Мозги и бокс: какие праздники отмечаются 22 июля

В этот день отмечают два международных праздника, на первый взгляд, несовместимые друг с другом.

Начиная с 2018 года, ежегодно 22 июля отмечается Международный день бокса.

Принято считать, что спортивным единоборством бокс стал в 688 году до н.э., когда кулачные бои впервые были включены в программу античных Олимпийских игр. В современном виде бокс зародился в Англии в начале 18 века, а с возрождением олимпийского движения бокс также вошёл в список олимпийских видов спорта – с 1920 года. Причём в некоторых странах существуют собственные разновидности бокса – французский бокс во Франции, летхвей в Мьянме, Муай Тай в Таиланде.



* * *

Ежегодно, 22 июля во многих странах проходят мероприятия посвященные Всемирному дню мозга. Праздник введен Всемирной федерацией неврологии с целью распространение в обществе информации о болезнях мозга.



Каждый год мероприятия посвящены конкретной теме. В 2019 году – это борьба с головной болью, в частности, мигренями.



Мигрень поражает каждого седьмого человека и, вместе с другими расстройствами головной боли, является одной из основных причин инвалидности во всем мире.



Изматывающие продолжительные головные боли нарушают нормальное чередование сна и отдыха, подрывают жизненный тонус и заметно снижают качество жизни. Страдающие головными болями пациенты несут значительные финансовые потери, которые складываются из расходов непосредственно на лечение, а также недополученной прибыли из-за вынужденных отгулов, которые в большинстве не оплачиваются.



Мигрень оказывает негативное воздействие на общественную активность, разрывает социальные связи, вредит семейной жизни, что не может не сказаться на общей угнетенности пациента.



По статистике у людей, страдающих мигренью, депрессия диагностируется в три раза чаще, чем у здоровых. Этого более чем достаточно, чтобы относиться к болезни серьезно и не пренебрегать лечением.



* * *



В европейском формате дат этот день записывается как 22/7. Значение такой дроби является приближенным значением числа Пи.



В математике число π – это константа, значение которой равно отношению длины окружности к ее диаметру. То есть если принять диаметр окружности за единицу, то длина окружности и есть число π. В цифровом выражении π начинается как 3,141592 и имеет бесконечную математическую продолжительность.



Открывателями числа π можно считать людей доисторического времени, которые при плетении корзин заметили, что для того, чтобы получить корзину нужного диаметра, необходимо брать прутья в 3 раза длиннее его. Найдены таблички из обожженной глины в Месопотамии, на которых зафиксирован данный факт.



Также в этот день...



В 1099 году крестоносцами создано Иерусалимское королевство, первым главой государства («защитником Гроба Господня») избран герцог Бульонский.



1713 – родился Жак Жермен Суфло, французский архитектор, один из ведущих представителей классицизма, построивший церковь Сент-Женевьев в Париже, ставшую затем Пантеоном – усыпальницей выдающихся людей Франции.



1821 – родилась Надежда Рыкалова, актриса, для которой А. Островский создал роль Кабанихи в драме «Гроза».



1894 – в Париже стартовали первые в мире автомобильные гонки.



1895 – родился Павел Сухой, выдающийся советский авиаконструктор, создатель реактивных самолетов Су.



1921 – в газете «Селянська правда» появился первый фельетон украинского писателя Остапа Вишни.



1927 – в Италии создан футбольный клуб «Рома».



1944 – на Бреттон-Вудской конференции был основан Международный валютный фонд (МВФ), который сейчас объединяет 188 стран-членов.



1946 – родилась Мирей Матье, французская певица.



1947 – родился Дэнни Гловер, американский киноактер.



1955 – родился Уильям Дефо, американский киноактер («Взвод», «Последнее искушение Христа», «Рожденный четвертого июля», «Английский пациент», «Авиатор»).



1967 – сингл группы «The Beatles» «Аll You Need Is Love» занял первое место в мировых чартах.



1974 – родилась Франка Потенте, немецкая актриса, она же бегущая Лола и подруга суперагента Джейсона Борна.



1979 – компания Sony начала продажу первых бытовых устройств «Walkman».



1983 – американец Дик Смит первым облетел Землю на вертолете.



1992 – родилась американская киноактриса и певица Селена Гомес.



1996 – вышла компьютерная игра Quake.



2000 – вышла культовая компьютерная игра Deus Ex.



2002 – узбекские ученые создали искусственный видящий глаз.



2009 – состоялось самое долгое за два века солнечное затмение.



2014 – город Северодонецк освобожден от террористов ЛНР.



Именины отмечают: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат, Федор.