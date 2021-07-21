21.07.2021 18:21 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 22 июля

В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается дождь.

Погодные условия в Харькове будет определять ночью холодный фронт, днем – восточная периферия антициклона Dana, который сформировался над Британскими островами. Поэтому к утру осадки должны прекратиться, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 67%. Температура воздуха +18°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +23°...+28°C (ощущается как +27°C). Ветер северный, 7 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +24°...+23°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. С полуночи и до шести часов утра будет наблюдаться нестабильная космическая погода, а во второй половине дня ситуация стабилизируется.



Народные приметы. Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.



А еще этот день назывался черничным, поскольку раньше с 22 июля начинался сбор черники. По народному поверью, «черника уводит от живота лихо», она «врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени».



Если же черника еще не созрела к 22 июля – будет холодная осень.