21.07.2021 21:14

Открытие Олимпиады в Токио: кто понесет флаг Украины

Это первая Олимпиада, на открытии которой флаг несут два знаменосца.

Флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио 23 июля понесут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на на Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

Решение о знаменосцах Украины на открытии Игр было принято во время общекомандного собрания уже прибывших в Японию спортсменов Олимпийской сборной Украины.

К слову, впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину. Это связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства. Олимпийские игры в Токио станут первыми Играми с равной гендерному признаку, ведь почти 49% участников соревнований - женщины.

«Эти Игры уже пятые в моей карьере. Если откровенно, то я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытии Олимпиады в Токио среди знаменосцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне приятно быть в их рядах », - говорит Елена Костевич.



«Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Имею положительное отношение к тому, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией », - отметил Богдан Никишин.



Ранее РЕДПОСТ писал, что харьковчане запустили флешмоб в поддержку 16 спортсменов из нашего города, которые защищают честь Украины на Олимпиаде в Токио.