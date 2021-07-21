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21.07.2021  20:49   

Водородные автомобили местного производства могут появиться на дорогах Украины

Министерство инфраструктуры Украины работает над созданием возможностей для импорта водородных автомобилей в страну, а также их производства здесь.

водородный автомобиль

Соответствующий проект приказа «Об утверждении изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования» опубликован на сайте Мининфраструктуры, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ также предусматривает отсрочку до 2025 года некоторых конструктивных требований к транспортным средствам. Это касается правил ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида.

«Отсрочка требований внедрена для поддержки национальных производителей, импортеров, дилеров, а также потребителей от подорожания производства и конечной стоимости автомобилей», - объясняют в ведомстве.

Мининфраструктуры отмечает, что в Украине отсутствуют требования к водородным автомобилям.

«Автомобили, работающие на водороде, не наносят вреда окружающей среде, ведь имеют нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду», - заявляют в министерстве.

Тэги:  водородный автомобиль
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