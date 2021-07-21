21.07.2021 20:38

Отеки в жару: почему появляются и когда нужно бежать к врачу

Отеки ног или рук не только делают тело человека менее привлекательным, они также могут свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем.

Почему появляются отеки, выяснял РЕДПОСТ при помощи Хроника.инфо

Почему в жару отекают ноги, руки, пальцы рук



В жаркие и влажные дни некоторые замечают, что у них к концк дня отекают руки или ноги. Это связано с тем, что из-за расширения кровеносных сосудов жидкость накапливается в тканях. Если человек ведет сидячий или малоподвижных образ жизни, этом отечность только усиливается, поскольку под воздействием гравитации жидкость больше перетекает в руки и ноги.

Отечность, причиной которой является накопление жидкости, называется эдемой. Если такие отеки появляются на ногах и/или руках, они называются периферическими отеками.

Как снять отечность рук и ног



Помимо погодных условий, причиной появления отеков могут быть заболевания почек или сердечно-сосудистой системы. В любом случае врач, скорее всего, посоветует принимать диуретики (мочегонные средства) и ограничить употребление соли.



Если же Вы еще не успели обратиться к врачу (что обязательно нужно сделать), но отеки ног и рук Вас беспокоят, существует несколько способов убрать отеки.

Способы уменьшить отеки рук и ног

Поднимите ноги. Если Вы сидите на протяжении длительного времени, поставьте пуфик, табурет или стульчик под стол и положите на него ноги. Если же Вам удастся прилечь, поднимите ноги над головой, положите их на спинку дивана, на стену или просто на несколько подушек. Дайте гравитации сделать свое дело – снять отечность ног. Больше ходите. Если же фен-шуй в Вашем офисе не позволяет подставить под ноги более-менее высокую опору, старайтесь как можно чаще делать пятиминутные перерывы и ходить (желательно, каждый час). Это улучшит циркуляцию и поможет лимфатической системе откачать лишнюю жидкость. Компрессионные чулки. Если Вам приходится долго стоять на протяжении дня, надевайте компрессионные колготки, чулки или гольфы. Они помогают улучшить циркуляцию. Массаж рук. Если у Вас отекают руки, улучшить циркуляцию и лимфатический дренаж поможет массаж обеих рук, который необходимо выполнять кончиками пальцев, перемещаясь с плеча к запястью. Также можно выполнять следующее упражнение: держите руки на уровне груди и начинайте сжимать их в кулаки и разжимать.

В каких случаях отеки могут быть опасными



Отеки могут быть вызваны довольно серьезными проблемами со здоровьем, среди которых, помимо болезней почек и сердечно-сосудистой системы, врачи называют болезни печени, апноэ во сне, аллергии, прием определенных медицинских препаратов (например: нестероидных противовоспалительных средств, противогипертонических препаратов, кортикостероидов, антидепрессантов, ГЗТ) и химиотерапию.



Эдема также может возникать в результате хирургического удаления или неправильного функционирования лимфоузлов, которые отвечают за фильтрацию жидкости и очищение организма от бактерий, вирусов и прочих патогенов.



В тяжелых случаях отеки руки и ног могут привести к появлению язв на коже. А они, в свою очередь, могут стать путем проникновения серьезных инфекций кожи. Также хроническая отечность ног и ступней повышает риск образования тромбов, которые могут попадать в жизненно важные органы (тромбоэмболия), что может привести к летальному исходу.



Поэтому, если наряду с отеками рук или ног у Вас наблюдаются следующие симптомы: одышка, ускоренное сердцебиение, боль или жжение в конечности или в груди, жар, – немедленно обратитесь к врачу – такие симптомы могут быть признаком тромбоэмболии.



В случае хронических отеков ног и рук, даже если Вам удается избавиться от отеков при помощи вышеописанных рекомендаций, необходимо обязательно обратиться к врачу, чтобы он выяснил причину появления таких отеков.