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21.07.2021  20:38   

Отеки в жару: почему появляются и когда нужно бежать к врачу

Отеки ног или рук не только делают тело человека менее привлекательным, они также могут свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем.

отекают ноги

Почему появляются отеки, выяснял РЕДПОСТ при помощи Хроника.инфо

Почему в жару отекают ноги, руки, пальцы рук

В жаркие и влажные дни некоторые замечают, что у них к концк дня отекают руки или ноги. Это связано с тем, что из-за расширения кровеносных сосудов жидкость накапливается в тканях. Если человек ведет сидячий или малоподвижных образ жизни, этом отечность только усиливается, поскольку под воздействием гравитации жидкость больше перетекает в руки и ноги.

Отечность, причиной которой является накопление жидкости, называется эдемой. Если такие отеки появляются на ногах и/или руках, они называются периферическими отеками.

Как снять отечность рук и ног

Помимо погодных условий, причиной появления отеков могут быть заболевания почек или сердечно-сосудистой системы. В любом случае врач, скорее всего, посоветует принимать диуретики (мочегонные средства) и ограничить употребление соли.

Если же Вы еще не успели обратиться к врачу (что обязательно нужно сделать), но отеки ног и рук Вас беспокоят, существует несколько способов убрать отеки.

Способы уменьшить отеки рук и ног

  1. Поднимите ноги. Если Вы сидите на протяжении длительного времени, поставьте пуфик, табурет или стульчик под стол и положите на него ноги. Если же Вам удастся прилечь, поднимите ноги над головой, положите их на спинку дивана, на стену или просто на несколько подушек. Дайте гравитации сделать свое дело – снять отечность ног.
  2. Больше ходите. Если же фен-шуй в Вашем офисе не позволяет подставить под ноги более-менее высокую опору, старайтесь как можно чаще делать пятиминутные перерывы и ходить (желательно, каждый час). Это улучшит циркуляцию и поможет лимфатической системе откачать лишнюю жидкость.
  3. Компрессионные чулки. Если Вам приходится долго стоять на протяжении дня, надевайте компрессионные колготки, чулки или гольфы. Они помогают улучшить циркуляцию.
  4. Массаж рук. Если у Вас отекают руки, улучшить циркуляцию и лимфатический дренаж поможет массаж обеих рук, который необходимо выполнять кончиками пальцев, перемещаясь с плеча к запястью. Также можно выполнять следующее упражнение: держите руки на уровне груди и начинайте сжимать их в кулаки и разжимать.

В каких случаях отеки могут быть опасными

Отеки могут быть вызваны довольно серьезными проблемами со здоровьем, среди которых, помимо болезней почек и сердечно-сосудистой системы, врачи называют болезни печени, апноэ во сне, аллергии, прием определенных медицинских препаратов (например: нестероидных противовоспалительных средств, противогипертонических препаратов, кортикостероидов, антидепрессантов, ГЗТ) и химиотерапию.

Эдема также может возникать в результате хирургического удаления или неправильного функционирования лимфоузлов, которые отвечают за фильтрацию жидкости и очищение организма от бактерий, вирусов и прочих патогенов.

В тяжелых случаях отеки руки и ног могут привести к появлению язв на коже. А они, в свою очередь, могут стать путем проникновения серьезных инфекций кожи. Также хроническая отечность ног и ступней повышает риск образования тромбов, которые могут попадать в жизненно важные органы (тромбоэмболия), что может привести к летальному исходу.

Поэтому, если наряду с отеками рук или ног у Вас наблюдаются следующие симптомы: одышка, ускоренное сердцебиение, боль или жжение в конечности или в груди, жар, – немедленно обратитесь к врачу – такие симптомы могут быть признаком тромбоэмболии.

В случае хронических отеков ног и рук, даже если Вам удается избавиться от отеков при помощи вышеописанных рекомендаций, необходимо обязательно обратиться к врачу, чтобы он выяснил причину появления таких отеков.

Источник:   Хроника.инфо
 Тэги:  отеки, здоровье
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