Отеки в жару: почему появляются и когда нужно бежать к врачу

Отеки ног или рук не только делают тело человека менее привлекательным, они также могут свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем.
Почему появляются отеки, выяснял РЕДПОСТ при помощи Хроника.инфо
Почему в жару отекают ноги, руки, пальцы рук
В жаркие и влажные дни некоторые замечают, что у них к концк дня отекают руки или ноги. Это связано с тем, что из-за расширения кровеносных сосудов жидкость накапливается в тканях. Если человек ведет сидячий или малоподвижных образ жизни, этом отечность только усиливается, поскольку под воздействием гравитации жидкость больше перетекает в руки и ноги.
Отечность, причиной которой является накопление жидкости, называется эдемой. Если такие отеки появляются на ногах и/или руках, они называются периферическими отеками.
Как снять отечность рук и ног
Помимо погодных условий, причиной появления отеков могут быть заболевания почек или сердечно-сосудистой системы. В любом случае врач, скорее всего, посоветует принимать диуретики (мочегонные средства) и ограничить употребление соли.
Если же Вы еще не успели обратиться к врачу (что обязательно нужно сделать), но отеки ног и рук Вас беспокоят, существует несколько способов убрать отеки.
Способы уменьшить отеки рук и ног
В каких случаях отеки могут быть опасными
Отеки могут быть вызваны довольно серьезными проблемами со здоровьем, среди которых, помимо болезней почек и сердечно-сосудистой системы, врачи называют болезни печени, апноэ во сне, аллергии, прием определенных медицинских препаратов (например: нестероидных противовоспалительных средств, противогипертонических препаратов, кортикостероидов, антидепрессантов, ГЗТ) и химиотерапию.
Эдема также может возникать в результате хирургического удаления или неправильного функционирования лимфоузлов, которые отвечают за фильтрацию жидкости и очищение организма от бактерий, вирусов и прочих патогенов.
В тяжелых случаях отеки руки и ног могут привести к появлению язв на коже. А они, в свою очередь, могут стать путем проникновения серьезных инфекций кожи. Также хроническая отечность ног и ступней повышает риск образования тромбов, которые могут попадать в жизненно важные органы (тромбоэмболия), что может привести к летальному исходу.
Поэтому, если наряду с отеками рук или ног у Вас наблюдаются следующие симптомы: одышка, ускоренное сердцебиение, боль или жжение в конечности или в груди, жар, – немедленно обратитесь к врачу – такие симптомы могут быть признаком тромбоэмболии.
В случае хронических отеков ног и рук, даже если Вам удается избавиться от отеков при помощи вышеописанных рекомендаций, необходимо обязательно обратиться к врачу, чтобы он выяснил причину появления таких отеков.
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