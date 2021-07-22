22.07.2021 09:04

Харьковский плиточный: успешный завод в успешном городе

Игорь Терехов назвал Харьковский плиточный завод одним из наших брендов и провел аналогии между работой города и предприятия.

В ходе рабочего визита на Харьковский плиточный завод Игорь Терехов ознакомился с последними разработками предприятия и пообщался с сотрудниками. Руководитель города назвал плиточный завод одним из брендов Харькова:

“Вы экспортируете качественную продукции в другие страны, благодаря вам наш город знают. Самое главное – вы не стоите на месте. Внедряете в производстве новейшие технологии, запускаете запуском новых линий. У вас на предприятии чувствуется этот темп, и это очень круто».

«На практике знаю, что не надо бояться использовать новые инновационные технологии, - поддерживает Игоря Александровича председатель Наблюдательного совета плиточного завода, депутат Харьковского облсовета Валентин Шеветовский. – Такие шаги дают нам возможность на равных конкурировать с ведущими мировыми производителями керамической плитки и продавать харьковскую плиту в 43 странах».

Игорь Терехов провел аналогии между работой одного предприятия и целого города. У Харькова, как и у завода, есть несколько векторов развития. Точно так же как и заводу, городу нужно работать над повышением инвестиционной привлекательности, модернизировать свои коммунальные системы, обновлять транспорт и в целом стремиться сделать жизнь жителей комфортнее. Для этого руководитель города работает по нескольким ключевым направлениям

1. «Зеленый коридор» для инвесторов

Сейчас на самом высоком уровне ведутся переговоры со швейцарской компанией Stadler, которая производит трамваи, вагоны метро и пригородные поезда. Компания рассматриваем Харьков как наиболее перспективную площадку для строительства нового завода.

«Я сделаю все, чтобы они построили завод в Харькове, – заявил Игорь Терехов. – Это рабочие места, достойные зарплаты и налоги в бюджет города. Плюс у них здесь появляются смежники, такие как завод «Электротяжмаш”, чью продукцию они могут использовать. Мы провели переговоры, нашли землю – 100 га в районе аэропорта.Проводим туда водоснабжение, водоотведение, делаем дорогу. Размещение заводов такой компании, как Stadler – это работающая реклама. Мы создадим в Харькове индустриальный парк».

2. Транспортная революция

Харьков не боится использовать новые инновационные технологии в транспортной сфере.

В ближайшие несколько лет в Харькове появится 10 новых транспортных развязок, а до конца нынешнего года будет закуплено 50 новых троллейбусов, 40 новых автобусов и осенью пройдет презентация харьковского трамвая. Все это позволит транспортной инфраструктуре Харькова выйти на один уровень с ведущими европейскими городами.

3. Стирание границ между центром и спальными районами

«Люди не должны чувствовать различий между жизнью в центре и в спальном районе. Для меня все это – единый город Харьков, –считает Игорь Терехов. – К сожалению, нельзя изменить все сразу, но мы добьемся, чтобы все районы – по благоустройству и зонам отдыха, дорогам и инфраструктуре, коммунальным услугам – были уровня центральной части города. Хочу, чтобы нас всех переполняла гордость за наш город и осознание, что он самый лучший».

Философия стирания границ включает в себя все – от ремонта автомобильных магистралей и оборудования велосипедных дорожек до полной замены всех инженерных коммуникаций и труб тепловых сетей. Развитие города не останавливается ни на минуту – точно так же, как и развитие ключевых предприятий Харькова.