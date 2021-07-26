26.07.2021 14:26

Ёжики чавкают: обед в парке Победы (видео)

От наших подписчиков из Запорожья 25 июля поступило видео о правильной встрече с ежиком.

Первый интересный факт – ежики чавкают, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на собственные источники.



Ёж - важный элемент экосистемы: хищник контролирует численность животных, которых поедает. Он ест жуков, улиток, гусениц, дождевых червей, а также грибы, желуди, ягоды.



Встретив ежа, вам стоит помнить, что это дикое животное, которое может быть переносчиком различных болезней, в том числе и бешенства. А между иголок у него могут быть клещи и другие паразиты. Потому не стоит играть с маленьким хищником и брать его в руки.



Тем не менее, при такой встрече, вы можете помочь животному, покормив или оставив ему воду в какой-либо емкости. Ежу можно дать немного мяса, фарша, или кусочек сала. Молоко, напротив, для этих зверьков вредно, у них нет возможности переваривать молочку.



Ежи не носят на своих колючках яблоки и грибы ради пропитания, как это демонстрируется в привычных нам мультиках. Иголки ежей предназначены для защиты от хищников. Миф же о яблоках мог появиться из-за того, что животные об эти фрукты чистят свои иголки. У зверьков маленькие лапки, поэтому вычесывать они себя не могут.



Опавшие яблоки служат ежам своего рода антисептиком, ведь в забродивших фруктах формируется уксус, который помогает зверькам бороться с клещами и паразитами.



Также всегда есть вероятность столкнуться с маленькими ежатами. В таком случае, помните, что молоко ежей содержит 25 г жира на 100 г продукта и имеет очень высокую кислотность. Искусственных аналогов ежиного молока нет. Потому выкормить таких маленьких хищников очень сложно.



Коровье молоко, как мы писали выше, для ежей не подходит, от него малыши могут даже погибнуть. Лучше использовать заменители кошачьего или собачьего молока. Уже с месячного возраста ежат можно постепенно начинать кормить как взрослого ежика.

Ренее РЕДПОСТ писал о сове, найденной в парке возле Турбоатома.