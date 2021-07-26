26.07.2021 13:40

Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира на Олимпиаде в Токио

Первая ракетка Украины, почетная харьковчанка Элина Свитолина вышла в третий круг Олимпийского турнира по теннису в Токио.



© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Об этом сообщает РЕДПОСТ . Напомним, в первом круге Элина Свитолина победила Лауру Зигемунд из Германии. Матч завершился со счетом 6: 3, 5: 7, 6: 4.

Во втором круге соперницей харьковчанки стала представительница Австралии Томлянович. Матч состоялся сегодня, 26 июля, и продолжался более 2:00. Поединок завершился со счетом 4: 6, 6: 3, 6: 4 в пользу харьковчанки.

В следующем раунде Элина Свитолина сыграет с Марией Саккаре из Греции. Матч состоится 27 июля. Ориентировочное время начала – 08:00 по Киеву.

Напомним, лидер теннисного рейтинга Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.