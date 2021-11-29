29.11.2021 14:34 Анжелика Демидова

Появился ли "Омикрон" в Харькове - ответ Минздрава

Пока нового штамма в Харькове не зарегистрировано.



Фото из открытых источников

Как сообщает корреспонлент портала РЕДПОСТ , ссылаясь на Минздрав, информацию о появлении нового штамма коронавируса "Омикрон" в украинском Минздраве не опровергают, ссылаясь на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о зафиксированых случаях заражения в Южной Африке. Но ожидают разъяснений от ВОЗ относительно собенностей штамма, скорости его распространения и вляния на тяжесть заболевания. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил глава ведомства Виктор Ляшко. Однако, пока нового штамма, говорит, в Украине не зарегистрировано.

"Украине действует система направления на исследование образцов из тех районов, где наблюдаются всплески заболеваемости из-за людей, вернувшихся из-за рубежа, а также тех, кто имеет атипичное течение коронавирусной болезни - это позволяет более целесообразно использовать существующие лабораторные мощности для выявления новых штаммов. Все не "Дельта"-образцы будут подлежать обязательному геномному исследованию в Центре общественного здоровья. На сегодняшний день, могу с уверенностью сказать, "Омикрон" на территории Украины не обнаружен", - сказал министр во время своего выступления.

В Украине, по словам Виктора Ляшко, правительство решило поддержать лабораторные центры и для их безперебойной работы было принято решение о выделение 67 миллионов гривен на закупку дополнительных тест-систем для выявления COVID-19, таким образом в каждой области будет обеспечен их трёхмесячный запас.

Кроме того, министр напомнил о необходимости вакцинации против коронавируса, что, уверен, позволяет не только защититься от смертельной инфекции, но и приостановить мутацию вируса. Ведь, по его мнению, появление нового штама "Омикрон" и стало возможным в следствие неравномерности распределения и сомнения в целесообразности COVID-прививок. Ведь основная масса новых штаммов, говорит, появляется именно в странах с низким уровнем доходов и охватом вакцинации.

В Украине с начала прививочной COVID-кампании проведено более 24 милионов вакцинаций, хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса получили 43% взрослого населения, 35% прошли полный курс иммунизации. Доступны на сегодня 4 вида вакцина Moderna, Pfizer, AstraZeneca і Coronavac. Всего в Украину было завезено 34 миллиона доз вакцин. В этом году ещё ожидается партия в количестве 7 миллиона доз вакцины Pfizer.

Напомним, ранее мы писали о новом штамме COVID-19 – омикрон, его опасности и скорости распространения.