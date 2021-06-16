16.06.2021 07:00

Праздник тех, кто работает за рубежом: события 16 июня

16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.

День учрежден по инициативе ООН и нацелен на признание существенного финансового вклада, который трудящиеся-мигранты вносят не только в благополучие своих оставшихся на родине семей, но и в процесс устойчивого развития стран их происхождения.

Впервые Международный день семейных денежных переводов был отмечен 16 июня 2015 года на открытии пятого Глобального форума по денежным переводам и развитию в Милане при участии более 400 государственных деятелей, представителей частного сектора и лидеров гражданского общества.



В 2016 году более восьмидесяти операторов денежных переводов поддержали проведение Международного дня семейных денежных переводов и обязались сделать все возможное, чтобы заработанные тяжелым трудом деньги, будь то доллары, евро, фунты, рубли, иены, динары или наиры, отправленные домой, имели максимальную отдачу.



В 2017 году проведение Дня поддержали 22 организации ООН в рамках Группы по проблемам глобальной миграции.



Также в этот день...



1783 – день основания Севастополя. На западном берегу Южной бухты заложены первые каменные постройки города Ахтиар (Белый утес): дом для командующего Черноморской эскадрой Ф. Мекензи, часовня, кузница и деревянная пристань. Руководил строительством начальник штаба-эскадры флаг-капитан Д. Н. Сенявин, ставший потом знаменитым флотоводцем. В феврале следующего года городу-крепости будет присвоено новое имя – Севастополь.



1784 – в Голландии запрещена оранжевая одежда. Причина запрета вполне гламурная – была установлена королевская монополия на оранжевый цвет, он объявлен королевским. Сейчас оранжевый национальный цвет Голландии.



1816 – после вечера с рассказами о призраках, проведенного на берегу Женевского озера в компании Гордона Байрона и Перси Биши Шелли, 19-летней Мэри Шелли приснился кошмар, который лег в основу ее романа «Франкенштейн, или Современный Прометей».



1862 – в театре на Бродвее во время представления пьесы «Мазепа» (по Байрону) актриса Ада Менкен появляется полуголой, что приведет к неслыханному скандалу и чуть ли не к закрытию театра.



1903 – в США зарегистрирована торговая марка «Пепси-кола».



1925 – в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».



1928 – родился Роберт Шекли, американский писатель-фантаст.



1934 – создан Союз писателей Украины.



1950 – родился Митхун Чакраборти, индийский актер («Танцор диско» – и этим все сказано).



1957 – родилась Александра Маринина (настоящее имя Марина Анатольевна Алексеева), российская писательница в жанре детектива.



1963 – стартовал космический корабль «Восток-6» с Валентиной Терешковой, первой женщиной-космонавтом, на борту.



1968 – родился Максим Покровский, лидер российской группы «Ногу свело!».



1971 – родился Тупак Шакур (ум. 1996), американский музыкант.



1982 – с главного сборочного конвейера ХТЗ сошел трактор с цифрой 2 000 000.



1998 – впервые в прямом эфире по Интернету показаны роды. 40-летняя американка из Флориды, которая согласилась на этот эксперимент, родила мальчика по имени Шон.



Именины отмечают: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.