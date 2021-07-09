09.07.2021 16:44

3 причины заменить свой лэптоп на MacBook

Пользователи ноутбуков на Windows все чаще задумываются о покупке лэптопа от Apple. Эти устройства привлекают пользователей эстетикой и функциональностью.

Среди главных преимуществ ноутов на MacOS – мощность, программная защита и мобильность.

Большой ассортимент модификаций

Желающих купить MacBook в Украине всегда достаточно: множество модификаций позволяет выбрать оптимальный девайс для каждого. Серия Air представляет собой тонкие и легкие устройства для работы и учебы. Они компактные и практичные, а потому - массовые.

Модели Pro отличаются топовыми комплектующими, их обычно покупают для сложных профессиональных задач.

Внутри каждой линейки есть выбор по диагонали дисплея и цвету корпуса, так что в сравнении с Windows-моделями вариаций устройств несколько больше.

Топовая производительность в изящном корпусе

Важную роль в работе лэптопа играет операционная система, а точнее ее оптимизация. Выбрав ноутбук от Apple, вы будете удовлетворены его быстродействием за счет:

процессора от Intel или собственного Apple M. Производительным чипам по зубам самые сложные задачи;

Производительным чипам по зубам самые сложные задачи; скоростных накопителей SSD. Быстрая загрузка системы, приложений и веб-страниц обеспечена;

Быстрая загрузка системы, приложений и веб-страниц обеспечена; эффективной оперативной памяти. С ней вы будете открывать страницы и приложения без ограничений.

И, конечно, каждое прикосновение к лэптопу принесет вам только приятные ощущения, благодаря премиальным материалам и утонченному дизайну.

Идеальный дисплей В основе экранов MacBook – матрица IPS высокого разрешения. Именно поэтому такие модели часто выбирают дизайнеры и веб-разработчики, для которых важна реалистичность цветопередачи. Разрешение дисплея подобрано таким образом, чтобы с комфортного расстояния при работе с аппаратом пиксели были неразличимы. Это позволило производителю создать действительно качественный экран и существенно снизить потребление энергии.