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09.07.2021  16:44   

3 причины заменить свой лэптоп на MacBook

Пользователи ноутбуков на Windows все чаще задумываются о покупке лэптопа от Apple. Эти устройства привлекают пользователей эстетикой и функциональностью.

 
Среди главных преимуществ ноутов на MacOS – мощность, программная защита и мобильность.
 

Большой ассортимент модификаций 

Желающих купить MacBook в Украине всегда достаточно: множество модификаций позволяет выбрать оптимальный девайс для каждого. Серия Air представляет собой тонкие и легкие устройства для работы и учебы. Они компактные и практичные, а потому - массовые. 
 
Модели Pro отличаются топовыми комплектующими, их обычно покупают для сложных профессиональных задач.
 
Внутри каждой линейки есть выбор по диагонали дисплея и цвету корпуса, так что в сравнении с Windows-моделями вариаций устройств несколько больше. 

 

Топовая производительность в изящном корпусе

3 причины заменить свой лэптоп на MacBook

Важную роль в работе лэптопа играет операционная система, а точнее ее оптимизация. Выбрав ноутбук от Apple, вы будете удовлетворены его быстродействием за счет:
 
  • процессора от Intel или собственного Apple M. Производительным чипам по зубам самые сложные задачи;
  • скоростных накопителей SSD. Быстрая загрузка системы, приложений и веб-страниц обеспечена;
  • эффективной оперативной памяти. С ней вы будете открывать страницы и приложения без ограничений.
И, конечно, каждое прикосновение к лэптопу принесет вам только приятные ощущения, благодаря премиальным материалам и утонченному дизайну.
 

Идеальный дисплей 

3 причины заменить свой лэптоп на MacBook

В основе экранов MacBook – матрица IPS высокого разрешения. Именно поэтому такие модели часто выбирают дизайнеры и веб-разработчики, для которых важна реалистичность цветопередачи.
 
Разрешение дисплея подобрано таким образом, чтобы с комфортного расстояния при работе с аппаратом пиксели были неразличимы. Это позволило производителю создать действительно качественный экран и существенно снизить потребление энергии.
 
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