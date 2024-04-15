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15.04.2024  10:05   Віталій Хінєвіч

Ворожий безпілотник убив жінку на Харківщині: правоохоронці розповіли подробиці

В селі Мала Вовча росіяни атакували місцевих поблизу цвинтаря. Безпілотник вдарив боєприпасом біля житлових будинків - загинула 58-річна жінка.

Фото надав Сергій Болвінов 
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Від вибуху жінка померла на місці, її тіло знайшла знайома та повідомила до поліції.
 
«Цей населений пункт знаходиться майже впритул до кордону з рф, поліцейські працюють там в безпосередній близькості до ворога. Попри це, слідчі та криміналісти так само документують кожен злочин та збирають докази»,- сказав Сергій Болвінов.
 
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Раніше РЕДПОСТ псиав, що рятувальники ліквідували 4 пожежі, які ворог спричинив у Харківській області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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