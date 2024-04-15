15.04.2024 10:05 Віталій Хінєвіч

Ворожий безпілотник убив жінку на Харківщині: правоохоронці розповіли подробиці

В селі Мала Вовча росіяни атакували місцевих поблизу цвинтаря. Безпілотник вдарив боєприпасом біля житлових будинків - загинула 58-річна жінка.

Фото надав Сергій Болвінов

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Від вибуху жінка померла на місці, її тіло знайшла знайома та повідомила до поліції.

«Цей населений пункт знаходиться майже впритул до кордону з рф, поліцейські працюють там в безпосередній близькості до ворога. Попри це, слідчі та криміналісти так само документують кожен злочин та збирають докази»,- сказав Сергій Болвінов.

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Раніше РЕДПОСТ псиав, що рятувальники ліквідували 4 пожежі, які ворог спричинив у Харківській області.